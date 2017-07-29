США и их союзники осудили космические запуски Ирана

2017-07-29 06:12 | www.trend.az | 5

Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания осуждают недавний запуск Ираном ракеты-носителя "Симург", считая этот шаг противоречащим резолюции Совета Безопасности ООН, передает ТАСС. Текст совместного заявления в пятницу распространила пресс-служба американского Госдепартамента.

"Своим последним запуском космической ракеты "Симург" 27 июля Иран в очередной раз продемонстрировал шаги, не соответствующие резолюции Совбеза ООН 2231. Мы осуждаем эти действия", - говорится в тексте. Его составители напоминают, что данная резолюция призывает Тегеран не заниматься разработкой баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд.

"При космических запусках применяются технологии, весьма схожие с теми, что используются при создании баллистических ракет, в частности межконтинентальных", - говорится в заявлении. В нем указывается, что баллистическая программа Ирана дестабилизирует регион, власти всех четырех стран призывают Исламскую Республику отказаться от запусков. В тексте отмечается, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают с Ираном данные вопросы в двустороннем формате.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что запуск иранской ракеты-носителя говорит о невозможности доверять Ирану и необходимости вводить новые санкции, пока Тегеран "не прекратит провокационные действия".