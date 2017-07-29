КНДР сообщила о втором успешном пуске баллистической ракеты

2017-07-29 06:46 | www.trend.az | 5

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило в субботу о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14", передает РИА Новости.

Отмечается, что приказ о проведении испытаний был отдан лидером страны Ким Чен Ыном, который наблюдал за пуском из командного пункта.

По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета - 3 тысячи 724,9 километра.

Как заявляет ЦТАК, пуск МБР "Хвасон-14" не представлял угрозы безопасности для соседних государств.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.



По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.