В Венесуэле еще один человек погиб во время протестов

2017-07-29 07:25 | www.trend.az | 3

Еще один человек стал жертвой протестов в венесуэльском штате Тачира, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.



По данным СМИ, 18-летний Густаво Вильямисар был ранен во время столкновений с силами безопасности. Он якобы получил огнестрельное ранение в голову, был доставлен в больницу, но там скончался.

В период с пятницы по воскресенье оппозиция Венесуэлы призвала население к участию в акциях протеста против созыва национального учредительного собрания, которое должно предложить изменения в конституцию страны. Власти запретили любые демонстрации с 28 июля по 1 августа в преддверии голосования, которое состоится 30 июля, под угрозой уголовного наказания, однако оппозиция уже начала свои акции. Пока информации о задержанных нет.