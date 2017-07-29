София Ротару отметила потрясающий юбилей на фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО)

2017-07-29 08:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Второй день фестиваля был ознаменован потрясающим концертом известной украинской и российской эстрадной певицы и актрисы молдавского происхождения, народной артистки СССР Софии Ротару, посвященный ее юбилею и творческой деятельности.

София Ротару одна из самых популярных певиц на постсоветском пространстве, талантливая актриса и прекрасная мама и бабушка. Все это далеко не полный список качеств, характеризующий эту прекрасную певицу и артистку, на чьих песнях выросли целые поколения ее поклонников!

Вышедшая на сцену певица поприветствовала зрителей на азербайджанском языке и исполнила знаменитую песню «Червона рута». София Ротару отметила, что очень рада проведению юбилейного вечера в гостеприимном Баку, а главным за 45 летнюю сценическую деятельность для нее всегда были аплодисменты зрителей, энергетика зрителей, что помогает ей всегда оставаться молодой.

Специальным гостем вечера стал известный певец и композитор, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу, который исполнил композиции зрителей «Город мой Баку» и «Gəl, ey səhər», и поздравил Софию Ротару со знаменательным событием.

На протяжении всего вечера, который проходил под овации зрителей, хиты Королевы эстрады исполнили Лев Лещенко, Глюкоза, Адиль Караджа, Настя Задорожная, Валерия, Алексеев, Ани Лорак, Artik и Asti, Слава, Ирина Дубцова, Жасмин, Тимур Родригез, Светлана Лобода, группы «Время и стекло» и Mband. Приятным сюрпризом для зрителей стили совместные выступления Софии Ротару с сестрой Аурелией, с дуэтом Потап и Настя и Григорием Лепсом. Зрители услышали такие хиты в современной аранжировке как «Лебединая верность», «Белый танец», «Я ж его любила», «Хуторянка», «Луна», «Ты улетишь», «Отчий дом», «Меланколие», «А музыка звучит», «Ты самый лучший» и другие. В ходе концерта было сказано множество теплых слов и поздравлений, было подчеркнуто, что ее песни сформировали музыкальный вкус нескольких поколений.

А кульминацией вечера стал дуэт Софии Ротару с EMİN-ом, которые исполнили один из знаменитых хитов прошлого века – песню «Лаванда». EMİN выразил искреннюю признательность Софии Ротару за согласие отметить юбилей в Баку. Поблагодарив за приглашение, София Ротару сказала, что никогда не забудет этот вечер. Праздник завершился красочным салютом.

29 июля пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)