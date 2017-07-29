Вторичное жилье в Баку за полгода подешевело почти на 10%

2017-07-29 09:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цены на рынке недвижимости Баку в июне 2017 года сократились на 0,59 процента, сообщил в пятницу Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в течение месяца выросли цены на землю, коммерческие объекты и аренду жилья, а стоимость вторичного и первичного жилья, аренды коммерческих объектов сократилась.

"В июне стоимость квадратного метра вторичного жилья сократилась с 1 737 манатов до 1 614 манатов (на 7,24 процента), квадратного метра первичного жилья - с 1452 до 1 432 манатов (на 1,41 процента), стоимость аренды коммерческих объектов - с 13,77 маната до 13,57 маната за квадратный метр. В то же время стоимость сотки земли составила 20 118 манатов, что больше показателя мая (20 105 манатов) на 0,7 процента. Цена за квадратный метр коммерческих объектов выросла на 4,89 процента (с 2 926 манатов до 3 069 манатов), а стоимость аренды жилья увеличилась на 0,96 процента - с 8,83 маната до 8,92 маната за квадратный метр", - сказал Ибрагимов.

По его словам, с начала года рынок в целом вырос на 0,56 процента, хотя показатели на отдельных сегментах рынка демонстрировали снижение.

"Так, цены на первичном и вторичном рынке жилья сократились соответственно на 5,12 и 9,45 процента, стоимость земли - на 4,52 процента, цены на коммерческие объекты - на 19,91 процента, а стоимость аренды жилья и коммерческих объектов - на 14,76 и 19,91 процента соответственно", - отметил Ибрагимов.

Эксперт отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на рынке недвижимости несколько упали (на 7,4 процента). По его словам, в течение года рост наблюдался на рынке первичного и вторичного жилья и земельном рынке, а на остальных сегментах рынка наблюдалось снижение.

"Цены на рынке первичного жилья выросли за год на 23,27 процента, вторичного жилья - на 1,91 процента, земельном рынке - на 8,83 процента. По сравнению с июнем прошлого года цены на рынке коммерческих объектов снизились на 17,4 процента, а аренда жилья и коммерческих объектов подешевела на 8,58 и 4,67 процента соответственно, - отметил он.

Как ранее отмечал Ибрагимов, в 2017 году рынок недвижимости может вырасти на десять процентов, чему может поспособствовать постепенная адаптация населения к текущей ситуации и восстановление деятельности Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ).

Напомним, что в 2016 году цены на рынке недвижимости Баку в долларовом эквиваленте снизились на 31,53 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)