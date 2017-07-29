Марадона признан величайшим футболистом всех времен
2017-07-29 09:20 | www.oxu.az | 6
По версии британского издания FourFourTwo, аргентинский нападающий Диего Марадона признан величайшим футболистом всех времен. Он обошел Лионеля Месси, форварда «Барселоны», который занял вторую строчку в этом рейтинге.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ на третьем месте – бразильский спортсмен Пеле.
Голландский футболист Йохан Кройф – на четвертом месте, пятым стал португалец Криштиану Роналду.
В этот список вошел и знаменитый советский голкипер Лев Яшин – он на 22-й строчке.