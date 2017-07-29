Абитуриенты факультета журналистики сдают экзамен по выявлению особых способностей

2017-07-29 09:30 | www.oxu.az | 4

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит экзамен на 2017/2018 учебный год по выявлению особых способностей для абитуриентов, которые желают поступить в бакалавриатуру высших учебных заведений по специальности журналистика.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе ГЭЦ, на этом этапе принимают участие абитуриенты, которые с 21 по 24 июля 2017 года посредством интернет заполнили анкету для поступления на специальность журналистика, сдали тестовый экзамен по III группе специальностей и отвечают условиям конкурса.

Экзамен организован в городе Баку и в региональных отделениях ГЭЦ в Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване и Хачмазе.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут.

Абитуриенты напишут сочинение (эссе) по одной из предложенных тем. Письменная работа должна быть выполнена на азербайджанском или русском языках в зависимости от выбранного абитуриентом сектора.

Образцы сочинений размещены на интернет странице ГЭЦ.

С.С.

