США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов

2017-07-29 09:40 | www.oxu.az | 4

Госсекретарь Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

Вашингтон выразил Москве протест в связи с принятыми ею в пятницу мерами, которые касались персонала американских дипломатических представительств в России и их объектов.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы заявили о своем серьезном разочаровании и выразили протест. Госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон провел разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, а посол [Джон] Теффт встретился с заместителем министра иностранных дел [Сергеем] Рябковым», - сказала Науэрт.

Во внешнеполитическом ведомстве США отказались разглашать детали нынешней беседы Лаврова и Тиллерсона. «Мы не собираемся обсуждать содержание наших дипломатических разговоров», - заявил ТАСС ответственный сотрудник ведомства, потребовавший не упоминать его имя.

«Госсекретарь ясно дает понять, что неуклонная деградация не способствует восстановлению отношений между нашими двумя странами», - отметил этот дипломат. «Мы работаем над способами устранения некоторых раздражителей в наших отношениях, чтобы двигаться вперед», - заверил представитель ведомства.

В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.

В декабре 2016 года администрация США объявила персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско, а также закрыла две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен.

С.С.

