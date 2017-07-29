Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu bombası
2017-07-29 10:08 | www.trend.az | 1
CHP İstanbul milletvekili Gürsel tekin, bugün katıldığı bir televizyon programında bazı sivil toplum kuruluşlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gitmesi nedeniyle Nobel ödülüne aday göstereceğini söyledi.
Tekin'in bu sözleri, sosyal medyada alay konusu oldu.
AZİZ SANCAR NOBEL ALMIŞTI
Profesör Doktor Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sonucunda kimya dalında Nobel Ödülü kazanmıştı.