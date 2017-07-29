В Нью-Йорке при столкновении водного такси с пирсом пострадали 30 человек

2017-07-29 10:08 | www.oxu.az | 4

В Нью-Йорке в результате столкновения водного такси с пирсом пострадали не менее 30 человек.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta, об этом сообщает New York Daily News.

Инцидент произошел на реке Гудзон. На борту находились 125 человек. Отмечается, что такси возило экскурсию к статуе Свободы.

На месте происшествия работают пожарные и медики.

В мае у одного из Канарских островов паром, направлявшийся по маршруту Гран-Канария — Тенерифе, врезался в пристань.

С.С.

