Глава МИД Франции посетит с официальным визитом Иран

2017-07-29 10:20 | www.oxu.az | 5

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 4-5 августа совершит визит в Тегеран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, это его первый официальный визит в Иран.

В рамках визита министр встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, своим иранским коллегой Мухаммедом Джавадом Зарифом и другими официальными лицами Ирана.

В ходе визита стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы.

С.С.

