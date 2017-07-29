Несмотря на экономические проблемы в Азербайджане социальная сфера продолжает развиваться - депутат

2017-07-29 10:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Существующие сегодня в мире экономические проблемы не обошли стороной Азербайджан, тем не менее, в социальной сфере удалось избежать отступления вспять, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде.

Несмотря на экономические трудности, все программы и проекты в социальной сфере успешно реализуются.

«Надеюсь, диверсификация экономики в стране внесет свой вклад, также и в развитие социальной сферы. В первую очередь, государственную поддержку должны получать малоимущие семьи, семьи шехидов, ветеранов войны и люди с ограниченной возможность. Должно осуществляться больше соответствующих программ в данной сфере», - сказал Моллазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева)