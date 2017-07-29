Бакинский центр по стрельбе обладает всеми условиями для проведения соревнований - датский стрелок

2017-07-29 10:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Впервые нахожусь в Азербайджане и очень доволен уровнем организации соревнований Чемпионата Европы по стрельбе, сообщил Trend представляющий Данию участник соревнований Мэйди Пейдесон.

В Бакинском центре по стрельбе, где проходят соревнования, созданы все условия для проведения состязаний и он соответствует всем международным стандартам, отметил датский спортсмен.

Спортсмен также поделился впечатлениями от столицы Азербайджана. "Баку очень красивый город. У нас еще не было возможности прогуляться по городу, но уверен, что такая возможность нам предоставится, и мы поближе ознакомимся с этим прекрасным городом", - сказал Пейдесон.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.