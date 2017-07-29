Белый дом: Трамп намерен подписать новый закон о санкциях

2017-07-29 10:19 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп подпишет законопроект об усилении санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР.

Как передает АПА, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Отмечается, что Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его.

Напомним, что 28 июля Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, а ранее - 25 июля его подавляющим большинством поддержали в Палате представителей Конгресса.