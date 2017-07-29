В Армении погиб военнослужащий при невыясненных обстоятельствах

2017-07-29 10:35 | www.oxu.az | 5

Военнослужащий погиб в Армении при невыясненных обстоятельствах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

По данным министерства, 28 июля в одной из военных частей Армении было обнаружено тело военнослужащего-контрактника, рядового Аркадия Гамбаряна 1984 года рождения с огнестрельным ранением в области головы.

Для выяснения обстоятельств дела ведется следствие.

С.С.

