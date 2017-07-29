В Баку стартовал девятый день соревнований Чемпионата Европы по стрельбе

2017-07-29 10:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Бакинском центре по стрельбе стартовал девятый день соревнований Чемпионата Европы по этому виду спорта.

Сегодня пройдут соревнования по стрельбе с расстояния в 300 метров среди женщин. Во второй половине дня пройдут соревнования среди мужчин (подростков) по стрельбе из пистолета с расстояния в 25 метров.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.