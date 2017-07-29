В Гейгеле в центре отдыха произошел пожар

2017-07-29 10:50 | www.oxu.az | 3

В ночные часы в центре отдыха, расположенном в селе Тоганаллы Гейгельского района, произошел пожар.

Как передает Oxu.Az со сссылкой на Report в результате пожара в принадлежащем гражданину центре отдыха общей площадью 3000 кв. м. сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни площадью 150 кв. м., две витрины марки Beko и 1 холодильник марки «Орск».

Остальная часть центра отдыха и лесополоса были защищены от огня. Пожар был потушен сотрудниками противопожарной службы в 03:30.

С.С.

