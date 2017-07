Нереально круто, весело, гостеприимно - Ирина Дубцова о фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

2017-07-29 10:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Одной из участниц "ЖАРЫ-2017" является популярная российская певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова. На своей странице в Instagram артистка поделилась впечатлениями о фестивале. "Красиво! Нереально круто, весело, гостеприимно", - написала Дубцова.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. 28 июля, состоялся юбилейный концерт Софии Ротару, сегодня, 29 июля, пройдет творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Автор: Джани Бабаева)