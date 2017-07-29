Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана

2017-07-29 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в иностранной и местной валюте на уровне 'BB+/B', с "Негативным" прогнозом, говорится в распространенном в субботу сообщении министерства финансов Азербайджана.

"Суверенный кредитный рейтинг Азербайджана остался без изменений, что обусловлено сильной фискальной позицией страны, и в частности наличием иностранных валютных резервов у Государственного нефтяного фонда",- отмечается в сообщении.

Агентство считает, что в результате устранения существующего давления на платежный баланс, роста экономических показателей страны и укрепления стабильности в банковской системе, негативный прогноз может быть изменен на положительный