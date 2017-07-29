Standard & Poors утвердило кредитный рейтинг Азербайджана

2017-07-29 11:25 | www.oxu.az | 4

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в иностранной и национальной валюте.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Минфин, агентство не изменило рейтинг страны, сохранив его на уровне «BB+/B». Прогноз по рейтингу еще раз определен как «негативный».

В связи с этим в сообщении министерства финансов Азербайджана в качестве основной причины сохранения стабильной позиции в рейтинге указывается прочная фискальная позиция Азербайджана, в частности, наличие резервов Государственного нефтяного фонда Азербайджана в иностранной валюте. Агентство считает, что прогноз по рейтингу с «негативного» на «положительный» может измениться, если будет устранено давление на платежный баланс, будет наблюдаться экономический рост в стране и стабилизируется ситуация в банковской системе.

С.С.

