В соревновании по стрельбе из ружья на 300 метров среди женщин победу одержала шведская спортсменка

2017-07-29 11:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Победительницей соревнований по стрельбе из ружья на 300 метров среди женщин, на проходящем в Баку чемпионате Европы по стрельбе, стала представительница Швеции Элин Ахлин. Занявшая первое место Ахлин опередила своих соперниц с результатом в 594 очков.

Второе место заняла спортсменка из Австралии Оливия Хофманн (591 очко), на третьем месте - шведка Анна Норман (589 очков).

Отметим, что в субботу в Бакинском стрелковом центре стартовали соревнования девятого дня чемпионата по Европы по стрельбе.

Девятый день чемпионата начался с соревнований по стрельбе из ружья с расстояния 300 метров среди женщин. Еще одно состязание сегодняшнего дня – стрельба из пистолета на 25 метров среди мужчин (юниоры).

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.