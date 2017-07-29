В выходные в Баку будет ветреная погода

2017-07-29 11:40 | www.oxu.az | 5

«В ближайшие два дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер».

Как передает Oxu.Az, об этом заявила исполняющий обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она напомнила, что несколько дней на территории страны наблюдается жаркая погода: «Ожидается, что наблюдаемые в настоящее время погодные условия продлятся до конца месяца. Максимальная температура воздуха составит 35-40, в районах Центрального арана, а также в некоторых местах Нахчывана достигнет 42 градусов».

Г. Мамедова сообщила, что в Баку и на Абшеронском полуострове в течение следующих двух дней ожидается погода без осадков: «Будет преобладать северо-западный ветер, временами порывистый. Температура воздуха будет колебаться в пределах 31-36 градусов».

С.С.

