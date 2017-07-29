Иран не приемлет ограничений в сфере научно-технического прогресса - пресс-секретарь МИД

2017-07-29 11:33 | www.trend.az | 5

Иран не собирается принимать на себя какие-либо ограничения по научно-техническому прогрессу, заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. Об этом сообщает IRNA. Он сделал эти замечания в ответ на заявления официальных лиц США, в которых они обвинили Иран в нарушении ядерной сделки, запустив в космос ракету-носитель «Симорг».

Касеми назвал замечание официального представителя Госдепартамента США Хизера Науэрта ярким примером вмешательства во внутренние дела Ирана и признаком противодействия США научному и технологическому прогрессу независимых государств.

По его словам, Иран никогда не будет дожидаться разрешения от кого-либо для проведения научных исследований и работы.

Указав на заявления международных органов о мирном характере ядерной деятельности Ирана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства сказал: «Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подтверждало приверженность Ирана своим обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и правительство США должно прекратить свои враждебные действия и нарушение ядерной сделки».

Он отметил, что запуск спутникового перевозчика, несущего ракеты в космос, является неотъемлемым правом Исламской Республики и полностью соответствует его международным обязательствам.

Касеми сказал, что официальные лица США прибегают к таким безосновательным обвинениям в оправдании своих антииранских мер.

Он посоветовал должностным лицам США избегать продажи огромных объемов оружия региональным округам, добавив, что экспорт оружия США нацелен на безопасность и стабильность в регионе.

Напомним, что 27 июля в Иране официально открылся космический Центр им. Имама Хомейни (КЦИХ) с предварительного запуска ракеты-носителя «Симорг» в космос.

КЦИХ является первой стационарной платформой Ирана и представляет собой огромный комплекс, осуществляющий все операции по подготовке, запуску, контролю и управлению спутниками.