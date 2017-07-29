Ашхабад столица V Азиатских игр

2017-07-29 11:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/-

Статья первого секретаря (консула) Посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике Батыра Реджепова

В 2010-ом году Ашхабад завоевал право проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Ашхабадская «Азиада» станет крупнейшей в своей серии, собрав 65 делегаций от олимпийских комитетов стран Азии, Океании, а также команду беженцев, которые будут выступать под флагом Олимпийского совета Азии.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал конкретные поручения руководителям соответствующих ведомств по всесторонней проработке вопросов участия в «Азиаде-2017» беженцев-спортсменов, в силу определённых причин и обстоятельств вынужденных покинуть родные места. Туркменистан будет рад приветствовать их на предстоящих в Ашхабаде Играх, ведь главная миссия спорта, как подчеркивает наш национальный лидер – служить посланником мира, дружбы и прогресса.

Одним из ключевых условий успеха «Азиады-2017» является то, что она будет проходить в самом красивом городе мира! Используя этот исторический шанс, наша столица добьется еще большего прогресса и продвижения по всем позициям.

Сегодняшний Ашхабад - наследник всех этих традиций. В нем, отразились достижения эпохи независимости, ставшей логическим продолжением всех предыдущих эпох туркменской истории.

Символ миролюбивой нейтральной политики, Ашхабад обращен в мир и как город мирового уровня с развивающейся архитектурой, чуткой к новым веяниям. Ведь именно архитектура, теснейшим образом связанная с государственной экономикой, зримо свидетельствует об уровне общественного развития и экономического благополучия страны.

V Азиатские Игры призваны закрепить в сознании зрителей всего мира имидж Туркменистана и как страны с богатейшим культурным достоянием, многовековыми традициями, уникальным духовным наследием, талантливым народом. Это основная задача, которую поставил перед нами Президент Гурбангулы Бердымухамедов, – через спорт и гостеприимство открывать Туркменистан всему миру.

Превратить столицу Туркменистана в крупный международный центр экономической, политической, культурной жизни, спорта и туризма – такую задачу выдвигает Президент Гурбангулы Бердымухамедов в стратегии комплексного развития Ашхабада.

Работы по благоустройству Ашхабада, обновлению его облика, сооружению спортивных объектов и созданию самой гостеприимной среды обрели небывалый размах в ходе подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Ашхабад как столица во многом определяет имидж страны, отражая экономическое состояние государства, уровень культуры и духовной жизни общества, интеллектуальный потенциал. Олицетворением стремления страны к новым высотам и мировым достижениям стало строительство в столице Олимпийского городка, где в сентябре пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В одном из выступлений Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что самая ответственная задача - обеспечить долгосрочный эффект от проведения Игр для страны и для всего региона в социально-экономическом плане, в дипломатической и гуманитарной сферах, в области спорта, туризма, в аспекте миротворческой политики независимого, нейтрального Туркменистана.

Чем ближе Азиада-2017, тем больше Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уделяет внимания готовности столицы и Олимпийского городка к этому крупнейшему событию, лично инспектируя его объекты. И это ещё раз подчеркивает статус мероприятия, успешное завершение которого способствует вхождению страны в число спортивных держав планеты, а со временем сможет претендовать и на проведение Олимпийских игр.

Сегодня Туркменистан с уверенностью и с большой ответственностью готовится к одному из самых главных праздников в мире спорта «Азиаде-2017», столица Туркменистана – беломраморный город Ашхабад войдет в историю как первый город в Центральной Азии, который примет Азиатские игры.

Необходимо отметить, что туркменские спортсмены настроены одержать победу на V Азиатских играх в Ашхабаде в 2017 году и поднять туркменский флаг настолько высоко, насколько это возможно.