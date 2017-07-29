Жертвами взрыва бомбы на дороге в Пакистане стали четыре человека

2017-07-29 11:39 | www.trend.az | 4

Четыре человека погибли, пять пострадали в результате взрыва бомбы на дороге в пакистанской провинции Белуджистан, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам начальника регионального правительства Джаббара Балуча (Jabbar Baluch), инцидент произошел в субботу в городе Панджгур. Жители деревни ехали на автомобиле, когда взорвалась бомба.

Он добавил, что пока неясно, кто заложил взрывное устройство. Полиция проводит расследование.