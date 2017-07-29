В АрМИ-2017 примут участие более 150 команд из 28 стран

2017-07-29 11:49 | www.trend.az | 4

В Армейских международных играх - 2017 (АрМИ-2017) примут участие свыше 150 команд из 28 стран, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. 22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Девять зарубежных стран впервые примут участие в АрМИ-2017 - Бангладеш, Израиль, Лаос, Марокко, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Уганда, ЮАР", - отметили в ведомстве.

Там информировали, что самые представительные команды иностранных государств направлены из Казахстана, Китая, Ирана и Белоруссии. Казахстанские военнослужащие будут участвовать в 17 конкурсах военных игр, команда Китая - в 15, Белоруссия - в 12, Иран - в 11.

Российская сборная выступит во всех 28 конкурсах. Общая численность участников превышает 4 тыс. человек.