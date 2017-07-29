Завтра в Баку ожидается 35, в районах – до 42 градусов тепла

2017-07-29 12:06 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-27°, днем 31-36°, в Баку ночью 24-26°, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-80%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 35-40°, местами 42°, в горах ночью 16-21°, днем 27-32° тепла.