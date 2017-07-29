Армянские СМИ предрекают экономический провал Армении из-за новых санкций в отношении России

2017-07-29 12:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армянские СМИ все чаще пишут о бедственном положении армянского народа и предрекают экономический провал Армении из-за новых санкций со стороны США в отношении России.

«Министр финансов Армении говорит, что экономика России приспособилась к санкционному режиму, и новые санкции США не вызовут потрясений в российской экономике, хотя, безусловно, создадут новые затруднения. В то же время он заявляет, что Армении в любом случае будет руководствоваться своей программой. Что это за программа у Армении – не очень ясно», - говорится в статье опубликованной армянским сайтом «Первый информационный».

Издание подробно останавливается на проблемах, которые для Армении создает членство ЕАЭС.

«Когда в 2013 году Армения заявила о намерении присоединиться к нему, когда в 2015-ом официально в него вступила, было принято решение, согласно которому ЕАЭС или Россия согласились для Армении отсрочить на время ряд ограничений, который есть в ЕАЭС по части импорта, а также и в области таможенных пошлин. Для Армении было отсрочено повышение таможенных пошлин на импорт ряда товаров, причем значительная часть отсрочек истекает – в 2017 и 2018 годах. То есть, по сути, срок истекает, и в действительности ЕАЭС еще только так сказать вступает в силу для Армении, и понемногу граждане Армении в своем быту начнут ощущать последствия членства в структуре под названием ЕАЭС, и ощущать вовсе не в положительном смысле», - говорится в статье.

Отмечая, что до следующих выборов еще пять лет, автор статьи сетует, что недовольство народа для властей Армении в ближайшее время вовсе не будет проблемой, а до 2022 года они что-нибудь да придумают, а может быть и ЕАЭС больше не будет существовать или же в ЕАЭС что-то пойдет не так, как сейчас – с надеждой на то, что санкции в отношении России в конце концов, приведут к своему уже глобальному влиянию на поведение России, как в мире, так и в евразийском пространстве.

В этом и заключается «программная» надежда Армении, поэтому иной реалистической перспективы для Армении пока не видится, и не будет заметно еще долго, пока Ереван на самом высоком уровне продолжает заявлять о том, что ему, по сути, идти больше некуда, нет альтернативы, и говорить, что не все в НАТО ждут нас с распростертыми объятиями, и так далее, говорится в статье.

«Руководствующиеся подобными подходами и принципами государства никогда не имеют альтернативы, потому что невозможно иметь альтернативу с осознанием обреченности на то, чтобы обслуживать интересы России. Причем, здесь самое существенное то, что в отличие от властей и даже всего остального политического большинства, общественные настроения в этом смысле более адекватные и свободные», - говорится в статье.

Интересно, то, что те же самые власти периодически ждут от общества, так сказать, позитивных ожиданий во внутренних вопросах, или как заявляет премьер-министр – немного более приподнятого настроения и улыбок, пишет автор, замечая, однако, что, поводы для приподнятого настроения и улыбок во внутренних вопросах пока есть только у представителей правящей «элиты», а у общества подобные поводы отсутствуют.

Перемены в Армении должны произойти с изменением логики в отношениях с внешним миром, иного варианта нет, резюмирует автор статьи.

«И здесь у общества есть необходимое понимание и настрой, которые, однако, власти не очень-то разделяют. Потому что ожидания общества продиктованы необходимостью изменений в царящей в государстве ситуации, а ожидания правящей «элиты» формируются необходимостью поддерживать неизменность позиции властей», - говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева)