Армянские эксперты пытаются оправдать участие Армении в учениях НАТО

2017-07-29 12:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армянские эксперты, видимо в ответ на недовольство Москвы, попытались оправдать участие Армении в учениях НАТО.

То, что месседж о «невинности» участия Армении в учениях главного российского оппонента в военной сфере, публикуется в агентстве Sputnik Армения – региональном представительстве российского агентства РИА Новости, говорит о том, что это послание направленно именно Кремлю.

«Участие армянских военнослужащих в многонациональных учениях под эгидой НАТО "Достойный партнер" (Noble Partner 2017) эксперты в Ереване оценивают положительно», - говорится в статье, где объясняется, что взаимодействие Армении — члена ОДКБ — с Североатлантическим альянсом развивается, с другой — указывает на армяно-грузинское сотрудничество в военной сфере

Армянские эксперты также оправдывают желание Еревана «участвовать во всех проектах, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в регионе и в мире». Однако, при этом, в статье ни слова не говорится о том, что именно Армения является главным источником нестабильности в регионе Южного Кавказа, будучи страной-оккупантом, постоянно провоцирует стычки с Азербайджаном и отказывается вывести оккупационные войска с азербайджанских территорий.

О том, что Армения наращивает сотрудничество с НАТО за спиной Москвы, как мы писали вчера, стало очевидно после учений в Румынии, которые очень негативно восприняла Москва, считающая проведение таких крупных учений намеренной попыткой повлиять на геополитический расклад в регионе Армения играет в игры за спиной Москвы, а Баку это не НАТО .

Очевидно, что участие в маневрах Альянса главного союзника Москвы на Южном Кавказе должно вызывать у России множество вопросов, на которые, видимо, и попытались ответить армянские эксперты, на страницах регионального российского издания.

(Автор: Эльмира Таривердиева)