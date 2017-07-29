В одном из отелей на юге Турции вспыхнул пожар

2017-07-29 12:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья в городе Кемер в одном из пятизвездочных отелей вспыхнул пожар, пишут в субботу турецкие СМИ. Как сообщают турецкие СМИ, в результате пожара было эвакуировано 400 туристов.

Сообщается, что пожар вспыхнул в 08:00 по местному времени. В результате пожара ни кто не пострадал.

О причине пожара не сообщается. В настоящее время пожар в отеле полностью потушен, сообщают СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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