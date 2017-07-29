Саакашвили хочет обжаловать лишение его гражданства Украины в суде

2017-07-29 12:15 | www.oxu.az | 3

Экс-губернатор Одесской области Украины и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что намерен обжаловать решение лишить его украинского гражданства в административном суде.

«Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом Саакашвили заявил в интервью изданию «Украинская правда», отвечая на вопрос, будет ли он обжаловать решение о лишении его украинского гражданства в суде.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ написали, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему неизвестно, когда Саакашвили вернется на Украину.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.

С.С.

