Латвийский спортсмен завоевал "золото" на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку

2017-07-29 12:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Латвийский спортсмен Эрнестс Эрбс стал победителем соревнований по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров среди юниоров, на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку.

Эрбс показал наиболее высокую точность стрельбы, по сравнению со своими соперниками набрав 583 очков. Второе место занял французский спортсмен Эдуард Дортомб – 575 очков.

Третье место занял российский спортсмен Даниил Шихов – 574 очков.