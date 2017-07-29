В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла

2017-07-29 12:24 | www.trend.az | 4

В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу МЧС КР.

В субботу в 11:33 по местному времени по информации Института сейсмологии НАН КР в Жумгальском районе Нарынской области зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла по 12 балльной шкале MSK-64, (магнитуда Mpv=4,3 , энергетический класс K= 10,0).

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 6 км к северо-востоку от с.Лама, в 7 км к северо-западу от с.Жумгал, в 10 км к северу от с.Кызарт.

В населённых пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила в селах Лама, Жумгал – около 4-х баллов, Кызарт, Чон-Добо, Таш-Добо, Жаны-Арык – 3,5 балла, Кара-Мойнок, Кызыл-Добо, Мантыш, Куйручук, Баш-Кууганды, Кызыл-Туу, Кызыл-Эмгек, Тюгель-Сай – 3 балла, Чаек, Чолпон, Байзак, Орток – 2,5 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.