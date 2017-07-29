В Анталье в отеле произошел пожар: Есть раненные

2017-07-29 12:30 | www.oxu.az | 11

Сильный пожар охватил одни из пятизвездочных отелей в Турции, эвакуированы не менее 400 постояльцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report об этом сообщает Haberturk.

Пожар вспыхнул на кухне в гостинице в районе Кемера на Средиземном море. Название отеля не уточняется. Пожарные бригады эвакуировали некоторых жителей с балконов.

По данным телеканала A Haber, при пожаре пострадали как минимум четверо граждан России.

По его данным, в несколько разных больниц были доставлены 14 человек, среди которых четверо россиян и десять граждан Турции.

С.С.

