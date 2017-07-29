В Турции за отмену авиарейса пассажирам будет выплачиваться компенсация

2017-07-29 12:31 | www.trend.az | 11

БАКУ /Trend/ - В Турции в случае отмены рейсов со стороны авиакомпаний пассажирам будет выплачиваться компенсация, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Согласно сообщению, за отмену внутренних авиарейсов пассажиры будут получать компенсацию в размере 100 евро, а при отмене международных рейсов в зависимости от длительности полета пассажиры смогут получить компенсацию в размере от 200 до 600 евро.

СМИ сообщают, что такое решение было принято руководством турецкой гражданской авиации с целью обеспечения соблюдения прав пассажиров.

При это, в случае задержки внутренних рейсов авиакомпании будут обязаны платить пассажирам компенсацию в размере 50 евро.

«При задержке международных рейсов, в зависимости от длительности полета, авиакомпании будут обязаны платить пассажирам от 125 до 300 евро», - отмечают СМИ.

Кроме того, пассажиры в случае возврата авиабилетов смогут получить полную стоимость авиабилета.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu