В воскресенье в Азербайджане сохранится жаркая погода

2017-07-29 12:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-27, днем - 31-36, в Баку ночью 24-26, днем - 33-35 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится от 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 22-27, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 16-21, днем 27-32 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)