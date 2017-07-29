Тиллерсон: Вина за растущую угрозу со стороны Северной Кореи лежит на РФ и Китае

2017-07-29 12:45 | www.oxu.az | 6

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР на Россию и Китай.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в распространенном Госдепом заявлении.

«Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности», − отмечается в заявлении Р.Тиллерсона.

Также глава Госдепа призвал все страны поддерживать усиление санкций ООН в отношении Пхеньяна, чтобы гарантировать привлечение КНДР к ответу за свое стремление к обладанию ядерным оружием. Он подчеркнул, что США выступают за мирную денуклеаризацию Корейского полуострова, но никогда не признают права Северной Кореи на обладание ядерным оружием.

Напомним, в ночь на 29 июля Северная Корея произвела запуск ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Пхеньян впервые провел ракетные испытания в ночное время.

С.С.

