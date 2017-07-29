ОПЕК+ обсудит исполнение договоренностей

2017-07-29 12:56 | www.trend.az | 5

Представители стран ОПЕК+ 7-8 августа обсудят исполнение договоренностей в рамках сделки на внеочередном заседании в Абу-Даби. Об этом ОПЕК сообщила в субботу на своем сайте, передает ТАСС.

"Встречи пройдут в Абу Даби 7-8 августа 2017 года, будут проведены под сопредседательством Кувейта и России. На них будут присутствовать представители из Саудовской Аравии, которые выступают в роли председателя ОПЕК в 2017 году", - говорится в сообщении.