Саакашвили назвал Порошенко банальным торгашом

2017-07-29 13:11 | www.oxu.az | 5

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили перечислил свои ошибки в сотрудничестве с президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает Oxu.Az, об этом он рассказал в интервью «Украинской правде», опубликованном в субботу, 29 июля.

«Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что «этот человек так и остался банальным торгашом». «Я работал в администрации президента и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы», — подчеркнул политик.

По словам Саакашвили, Порошенко и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков «просто поделили страну между собой». «Это были сделки не просто на уровне правительства, а на уровне контроля над месторождениями, над государственными активами, над потоками на таможне, по возврату НДС», — поведал бывший президент Грузии.

С.Б.

