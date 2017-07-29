Бакинская публика самая лучшая в мире - Ани Лорак (ФОТО)

2017-07-29 13:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международныймузыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

""ЖАРА" – потрясающий фестиваль, где энергетика просто зашкаливает, масса позитивных эмоций и ярких впечатлений. Великолепный прием, а бакинская публика самая лучшая в мире. Я неоднократно приезжала в Баку, и каждый раз моему восхищению нет предела", - сообщила Trend Life народная артистка Украины, лауреат международных премий Ани Лорак.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару. Сегодня пройдет творческий вечер народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, и завершится фестиваль 30 июля юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов)