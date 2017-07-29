Минобороны о гибели и ранении армянских солдат

2017-07-29 13:30 | www.oxu.az | 6

По сообщениям Минобороны Армении в течение суток в Тавушской области Армении были убиты и ранены двое армянских военнослужащих.

Как передает Oxu.Az, вчера в Тавушской области был убит военнослужащий контрактной службы Аркадий Гамбарян, 1984 года рождения, а сегодня ранен 41-летний контрактник Артур Майранян. При этом армянская сторона связывает это с обстрелами с азербайджанской стороны.

На просьбу прокомментировать потери в армянской армии в пресс-службу Минобороны заявили haqqin.az, никаких обстрелов вдоль госграницы с азербайджанской стороны не велось.

Армянские военнослужащие погибли и были ранены в результате инцидентов внутри армии. И таким образом, Минобороны Армении пытается возложить вину на азербайджанскую сторону, вместо того, чтобы расследовать инциденты среди собственных военнослужащих.

С.Б.

