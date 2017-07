Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и Максим Галкин в Баку (ВИДЕО)

2017-07-29 13:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прилетели народная артистка СССР Алла Пугачёва, народный артист России Филипп Киркоров, заслуженная артистка России Кристина Орбакайте и популярный российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен Максим Галкин, сообщает Trend Life со ссылкой на телеканал AzTV.

Артисты сегодня примут участие во втором Международном музыкальном фестивале "ЖАРА", который проходит с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze.

Алла Пугачёва отметила, что она много лет не летала на самолетах, но преодолела себя, чтобы прилететь в Баку, где у нее сегодня состоится творческий вечер.

По словам Примадонны российской эстрады в Баку она также в будущем планирует провести сольный концерт, который будет посвящен ее 70-летию.

Максим Галкин признался, что совсем недавно был в Баку в начале июля, а также недавно выступал здесь с сольным концертом.

"Я всегда в Баку прилетаю с предвкушением настоящего азербайджанского радушия, и это предвкушение неизменно сбывается", - сказал артист.

"Приехали в замечательной компании, и я с нетерпением жду, на мой взгляд самого главного вечера, когда мы будет все петь песни нашей любимой Аллы. День будет очень насыщенный - репетиции, встречи, ковровые дорожка. Думаю, в этот раз мне не удастся погулять по любимым местам. Но, хочется повторить тот удивительный сольный концерт, который был у меня здесь (прим. – артист выступил с грандиозным шоу "Я" на сцене Baku Crystall Hall в декабре 2016 года). "ЖАРА", концерты – это потрясающе, я ждал этой встречи. Год пролетел быстро, как одна секунда, казалось только вчера мы попрощались с "ЖАРОЙ-2016" и вот мы на "ЖАРЕ-2017". Салам, Баку!", - сказал Филипп Киркоров.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Джани Бабаева)