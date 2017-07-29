Центральное телевидение КНДР показало видеозапись ночного пуска ракеты

2017-07-29 13:34 | www.trend.az | 4

Центральное телевидение КНДР показало видеокадры с ночным пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14", передает ТАСС.

По данным агентства Ренхап, на видеозаписи, которая длится 2,5 минуты, видно, как МБР доставляют к месту пуска на подъемно-транспортной устройстве. Сам пуск производился с наземной пусковой установки. По завершению обратного отсчета на видео запечатлен момент отрыва ракеты от земли. Агентство Ренхап отмечает, что траектория отрыва была вертикальной и без сбоев.

Кроме кадров пуска баллистической ракеты северокорейское ТВ также показало кадры с лидером страны Ким Чен Ыном, который наблюдает за ракетными испытаниями из командного пункта.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

Международные организации гражданской авиации и судоходства заявили, что не получали никаких уведомлений от КНДР, несмотря на существующее обязательство после присоединения Пхеньяна.