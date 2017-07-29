Новая система выдачи багажа в аэропортах Турции

2017-07-29 13:54 | www.oxu.az | 3

Турция внедряет автоматическую систему сдачи багажа в аэропортах, которая упростит процесс регистрации пассажиров, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Система позволит сократить время регистрации и осуществить ее самостоятельно. Для этого, уже установлены специальные киоски Self Check. Первые устройства автоматического приема багажа появились в аэропорту имени Ататюра в Стамбуле.

Согласно сообщению, киоски Self Check в настоящее время могут быть использованы исключительно пассажирами международных рейсов.

Данная технология позволит пассажирам самостоятельно разместить чемоданы в системе обработки багажа. После идентификации личности посредством паспорта они смогут получить доступ к устройству с помощью посадочного талона или кода бронирования.

«Затем устройство выдает пассажиру специальный код для получения своего багажа по месту прибытия. Им также выдается бирка для багажа», - пишут СМИ.

По их информации, в ближайшие месяцы внедрение данной системы ожидается и во внутренних рейсах.

С.Б.

