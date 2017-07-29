Военные Ирана заявили о провокации со стороны ВМС США в Персидском заливе

2017-07-29 14:01 | www.trend.az | 5

КСИР Ирана заявили еще об одном инциденте с участием американского флота, чьи действия в Персидском заливе иранские силовики назвали "непрофессиональными" и "провокационными", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал IRIB.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно. Тип иранского судна не уточнялся.

"Спустя несколько дней после провокационных действий американского крейсера в северной части Персидского залива,… американские моряки действовали подобным же образом в центральной части залива", — приводит телеканал заявление флота КСИР.

Авианосец ВМС США "Нимиц" и сопровождавший его военный крейсер в пятницу запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам КСИР Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе, сообщил КСИР, отметив, что произошло это неподалеку от иранской нефтегазовой платформы.

Отмечается, что иранские корабли не стали обращать внимание на "провокационные" и "непрофессиональные" действия американских кораблей, которые также запустили сигнальные ракеты, и продолжили дежурство уже после того, как суда ВМС США покинули район.

ВМС США пока не прокомментировали появившуюся информацию.