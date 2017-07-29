Узбекистан раскрывает информацию о реализации государственного бюджета

2017-07-29 14:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Профицит государственного бюджета Узбекистана по итогам первого полугодия составил 108,2 миллиарда сумов.

Предварительные данные об исполнении государственного бюджета страны за первую половину текущего года были опубликованы на сайте Министерства финансов Узбекистана 28 июля.

Общая сумма доходов (без целевых фондов) составила 22,4589 триллиона сумов, из которых 5,5287 триллиона приходится на прямые налоги, 11,8631 триллиона – на косвенные налоги и 2,8107 триллиона - на ресурсные платежи и налоги на имущество. Сумма прочих доходов составила 2,2564 триллиона сумов.

В то же время общая сумма расходов (без целевых фондов) составила 22,3506 триллиона сумов.

Официальный курс на 29 июля - 4 073,89 сум/1$.

(Автор: Камила Алиева)