Судна США и Ирана вновь пересеклись в Персидском заливе

2017-07-29 14:12 | www.apa.az | 8

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил еще об одном инциденте с участием американского флота, чьи действия в Персидском заливе иранские силовики назвали «непрофессиональными и провокационными».

Как передает АПА, об этом сообщил 28 июля телеканал IRIB. Согласно информации, авианосец ВМС США «Нимиц» и сопровождавший его военный крейсер запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам КСИР Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе. «Иранские корабли не стали обращать внимание на провокационные и непрофессиональные действия американского флота и продолжили дежурство уже после того, как корабли ВМС США покинули район».



Ранее сообщалось, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно.