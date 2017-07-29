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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-29 14:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0003 маната (почти 0,02 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70106 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

17 июля

1,7022

24 июля

1,7012

18 июля

1,7022

25 июля

1,7012

19 июля

1,7020

26 июля

1,7010

20 июля

1,7020

27 июля

1,7010

21 июля

1,7022

28 июля

1,7009

Средний курс за неделю

1,7018

Средний курс за неделю

1,70106

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0021 маната (на 0,11 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98708 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

17 июля

1,9509

24 июля

1,9856

18 июля

1,9623

25 июля

1,9839

19 июля

1,9632

26 июля

1,9798

20 июля

1,959

27 июля

1,9984

21 июля

1,9783

28 июля

1,9877

Средний курс за неделю

1,96274

Средний курс за неделю

1,98708

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе сохранился без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,02852 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

17 июля

0,0288

24 июля

0,0286

18 июля

0,0287

25 июля

0,0284

19 июля

0,0288

26 июля

0,0284

20 июля

0,0288

27 июля

0,0286

21 июля

0,0289

28 июля

0,0286

Средний курс за неделю

0,0288

Средний курс за неделю

0,02852

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,001 маната (0,2 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48012 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

17 июля

0,4813

24 июля

0,4821

18 июля

0,4833

25 июля

0,4787

19 июля

0,4827

26 июля

0,4764

20 июля

0,4821

27 июля

0,4823

21 июля

0,4824

28 июля

0,4811

Средний курс за неделю

0,48236

Средний курс за неделю

0,48012

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 20,9717 маната (почти на один процент). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2132,3465 маната.

Изменение стоимости унции золота

17 июля

2094,2167

24 июля

2124.0333

18 июля

2100,685

25 июля

2135.9417

19 июля

2111,3843

26 июля

2133.7344

20 июля

2113,7667

27 июля

2123.0181

21 июля

2107,2764

28 июля

2145.005

Средняя стоимость за неделю

2105,46582

Средняя стоимость за неделю

2132,3465

(Автор: Гусейн Велиев)

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