Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-29 14:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0003 маната (почти 0,02 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70106 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 17 июля 1,7022 24 июля 1,7012 18 июля 1,7022 25 июля 1,7012 19 июля 1,7020 26 июля 1,7010 20 июля 1,7020 27 июля 1,7010 21 июля 1,7022 28 июля 1,7009 Средний курс за неделю 1,7018 Средний курс за неделю 1,70106

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0021 маната (на 0,11 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98708 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 17 июля 1,9509 24 июля 1,9856 18 июля 1,9623 25 июля 1,9839 19 июля 1,9632 26 июля 1,9798 20 июля 1,959 27 июля 1,9984 21 июля 1,9783 28 июля 1,9877 Средний курс за неделю 1,96274 Средний курс за неделю 1,98708

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе сохранился без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,02852 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 17 июля 0,0288 24 июля 0,0286 18 июля 0,0287 25 июля 0,0284 19 июля 0,0288 26 июля 0,0284 20 июля 0,0288 27 июля 0,0286 21 июля 0,0289 28 июля 0,0286 Средний курс за неделю 0,0288 Средний курс за неделю 0,02852

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,001 маната (0,2 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48012 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 17 июля 0,4813 24 июля 0,4821 18 июля 0,4833 25 июля 0,4787 19 июля 0,4827 26 июля 0,4764 20 июля 0,4821 27 июля 0,4823 21 июля 0,4824 28 июля 0,4811 Средний курс за неделю 0,48236 Средний курс за неделю 0,48012

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 20,9717 маната (почти на один процент). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2132,3465 маната.

Изменение стоимости унции золота 17 июля 2094,2167 24 июля 2124.0333 18 июля 2100,685 25 июля 2135.9417 19 июля 2111,3843 26 июля 2133.7344 20 июля 2113,7667 27 июля 2123.0181 21 июля 2107,2764 28 июля 2145.005 Средняя стоимость за неделю 2105,46582 Средняя стоимость за неделю 2132,3465

(Автор: Гусейн Велиев)