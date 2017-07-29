Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-07-29 14:14 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0003 маната (почти 0,02 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70106 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
17 июля
|
1,7022
|
24 июля
|
1,7012
|
18 июля
|
1,7022
|
25 июля
|
1,7012
|
19 июля
|
1,7020
|
26 июля
|
1,7010
|
20 июля
|
1,7020
|
27 июля
|
1,7010
|
21 июля
|
1,7022
|
28 июля
|
1,7009
|
Средний курс за неделю
|
1,7018
|
Средний курс за неделю
|
1,70106
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0021 маната (на 0,11 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98708 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
17 июля
|
1,9509
|
24 июля
|
1,9856
|
18 июля
|
1,9623
|
25 июля
|
1,9839
|
19 июля
|
1,9632
|
26 июля
|
1,9798
|
20 июля
|
1,959
|
27 июля
|
1,9984
|
21 июля
|
1,9783
|
28 июля
|
1,9877
|
Средний курс за неделю
|
1,96274
|
Средний курс за неделю
|
1,98708
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе сохранился без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,02852 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
17 июля
|
0,0288
|
24 июля
|
0,0286
|
18 июля
|
0,0287
|
25 июля
|
0,0284
|
19 июля
|
0,0288
|
26 июля
|
0,0284
|
20 июля
|
0,0288
|
27 июля
|
0,0286
|
21 июля
|
0,0289
|
28 июля
|
0,0286
|
Средний курс за неделю
|
0,0288
|
Средний курс за неделю
|
0,02852
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,001 маната (0,2 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48012 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
17 июля
|
0,4813
|
24 июля
|
0,4821
|
18 июля
|
0,4833
|
25 июля
|
0,4787
|
19 июля
|
0,4827
|
26 июля
|
0,4764
|
20 июля
|
0,4821
|
27 июля
|
0,4823
|
21 июля
|
0,4824
|
28 июля
|
0,4811
|
Средний курс за неделю
|
0,48236
|
Средний курс за неделю
|
0,48012
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 20,9717 маната (почти на один процент). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2132,3465 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
17 июля
|
2094,2167
|
24 июля
|
2124.0333
|
18 июля
|
2100,685
|
25 июля
|
2135.9417
|
19 июля
|
2111,3843
|
26 июля
|
2133.7344
|
20 июля
|
2113,7667
|
27 июля
|
2123.0181
|
21 июля
|
2107,2764
|
28 июля
|
2145.005
|
Средняя стоимость за неделю
|
2105,46582
|
Средняя стоимость за неделю
|
2132,3465
(Автор: Гусейн Велиев)