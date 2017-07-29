При пожаре в турецком отеле пострадали трое россиян

2017-07-29 14:24 | www.trend.az | 7

Три россиянина надышались дымом при пожаре в отеле в турецком Кемере, им оказана медицинская помощь, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Ростуризма.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в субботу 8.00 пожар вспыхнул на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере, после чего в здании произошло сильное задымление. Около 400 человек были эвакуированы, среди 14 пострадавших — десять граждан Турции и четыре российских туриста, которые отравились продуктами горения.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет", — говорится в сообщении.