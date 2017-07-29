Атмосфера в стиле Нью-Йорка 90-х в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

2017-07-29 14:24 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall прошел интересный пресс-показ фильма «2Pac: Легенда», посвященной жизни легендарного рэп-музыканта Тупака Шакура, сообщает Trend Life.

В кинотеатре царила атмосфера в стиле Нью-Йорка 90-хгодов: фойе было украшено постерами Тупака, на мониторах были кадры из жизни рэпера, а вместо обычного пресс- стенда, стена была расписана его портретом и графическими надписями. Среди гостей были известный актер театра и кино Руфат Назар, популярные представители азербайджанской рэп-культуры Малик Калантарли, L-mir, Abdul Muzzy, Nadeer, Анар Нагылбаз, Dado, Qurd, Орхан Гарабасма, Uran, а также звезды шоу-бизнеса, журналисты, блоггеры и бизнесмены. Для гостей был организован фуршет и диджей выступления.

Режиссер фильма Бенни Бум. В главных ролях Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе и другие.

Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.